رحيل «نجم الستينات» نيل سيداكا

تُوفي المغني والكاتب الأميركي نيل سيداكا (86 عاماً)، الذي تصدّر عدد من أغنياته القوائم الموسيقية في الستينات والسبعينات، كما أفادت عائلته أول من أمس.

وخلال مسيرته التي استمرت ستة عقود، احتلت ثلاث أغنيات لسيداكا المرتبة الأولى في القوائم الموسيقية في الولايات المتحدة، كما تصدّرتها أغنيات كتبها لفنانين آخرين.

وكتبت عائلة سيداكا على صفحته في «فيس بوك»: «عائلتنا مفجوعة بالرحيل المفاجئ للزوج والأب والجد الحبيب»، واصفة إياه بأنه «أسطورة حقيقية في موسيقى الروك آند رول»، من دون أن تحدد سبب الوفاة.

بدأت مسيرة سيداكا المولود في نيويورك، في أواخر الخمسينات، وحقق أول نجاحاته بأغنية «Stupid Cupid» التي كتبها لواحدة من أشهر المغنيات الأميركيات في تلك الحقبة، وهي كوني فرانسيس.

وأصبح سيداكا، وهو عازف بيانو بارع، نجماً مطلع الستينات بأغنيات ناجحة في موسيقى البوب، وتراجعت شعبيته في النصف الثاني من الستينات مع ظهور فرق مثل «ذي بيتلز»، لكنها عادت إلى الظهور في السبعينات بأغنيات سهلة الاستماع.

واختفى سيداكا من قوائم الأغنيات بحلول الثمانينات، لكنه بقي شخصية بارزة في عالم الترفيه، واستمر في تقديم العروض حتى مع تراجع نجاحاته التجارية.