مشغولات يدوية وأطايب في معرض «إنتاج»          

تتنوع المشاركات في معرض إنتاج الرمضاني ما بين باقة أناقة للأزياء والإكسسوارات، وباقة أطايب للمأكولات، وباقة إبداع للمشغولات اليدوية.

ويستمر المعرض الذي انطلق الخميس الماضي، وتنظّمه دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، في مول الرحمانية حتى الثاني من مارس المقبل. وقالت مدير مركز إنتاج، ماجدة العوضي، إن المعرض تشارك فيه ثماني أسر حضورياً، و25 أسرة بمنتجاتها، مشيرة إلى أن المعرض يحمل رسالة، مفادها أن دائرة الخدمات الاجتماعية مستمرة بدعم وتمكين الأسر المنتجة، وتحسين أوضاعها الاجتماعية، وتشجيعها على تمكين أدواتها الإبداعية التي تتبرع فيها، من خلال عرض منتجاتها بشكل احترافي.