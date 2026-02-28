6 أطعمة لا تتوقعها تحمي أسنانك وصحة فمك

لطالما ارتبطت بعض الأطعمة بضرر الأسنان، سواء كانت حامضة، أو حلوة أو مقرمشة. لكن طبيبا من سان فرانسيسكو، كسر هذه القاعدة وكشف عن ستة أطعمة تعد سرًّا لصحة الفم رغم سمعتها السيئة.

وهذه الأطعمة حسب طبيب الأسنان مارك بورين، هي:

الشوكولاتة الداكنة

يبدو الأمر غريبًا، لكن الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة تحتوي على الثيوبرومين، مركب يقوي مينا الأسنان، إضافة إلى كونها مصدرًا غنيًا بالمغنيسيوم الضروري لإعادة تمعدن الأسنان.

ويقول بورين لموقع "هيلث شوتس": "الشوكولاتة ليست مجرد حلوى، بل دواء للأسنان إذا كانت نسبة الكاكاو أكثر من 70%".

خبز العجين المخمر

على عكس الخبز الأبيض الذي يرفع خطر التسوس، يُعد خبز العجين المخمر أقل تأثيرًا على الأسنان بسبب تخميره الطبيعي الذي يقلل من نسبة السكر ويعزز امتصاص المعادن، كما يدعم صحة الميكروبيوم الفموي.

الجبن النيء

الجبن النيء لا يرفع الحموضة فقط، بل يساعد على إصلاح مينا الأسنان. يوضح بورين: "الكازين في الجبن النيء يخلق بيئة صعبة للبكتيريا المسببة للتسوس ويعزز صحة الفم بشكل عام".

الحمضيات

رغم حموضتها، تبقى الحمضيات ضرورية لصحة اللثة بفضل محتواها من فيتامين C. وينصح بورين بعدم تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناولها لحماية المينا.

المخللات

قد يخشى البعض الحموضة، لكن المخللات التقليدية المخمرة تدعم البكتيريا النافعة في الفم، ما يحمي من التسوس وأمراض اللثة. ويقول بورين: "أطعِم فمك بالبكتيريا الصحية، فهي خط الدفاع الأول ضد مشكلات الأسنان".

المكسرات

المضغ يحفّز كثافة عظام الفك. كما أن المكسرات غنية بالمغنيسيوم والفوسفور الضروريين لمينا الأسنان وعظام الفك.