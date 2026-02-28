قبل الإفطار أم بعده ؟.. أفضل توقيت للرياضة في رمضان

أكد خبراء أن أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان لا يخضع لقاعدة واحدة، بل يرتبط بطبيعة التمرين، والحالة الصحية، وأهداف الشخص، سواء كانت خسارة الوزن أو الحفاظ على الكتلة العضلية أو تحسين اللياقة العامة.

وتعد ممارسة التمارين قبل الإفطار بساعة تقريباً خياراً مناسباً لمن يهدف إلى خسارة الوزن، إذ يكون الجسم قد استهلك مخزون الجليكوجين ويبدأ بالاعتماد بشكل أكبر على الدهون كمصدر للطاقة.

لكن هذا التوقيت يتطلب الحذر، خاصة مع التمارين عالية الشدة. فالجسم يكون في حالة صيام طويلة، ما يزيد احتمالية انخفاض ضغط الدم أو الشعور بالدوخة، خصوصاً في الأجواء الحارة.

لذلك يُنصح بالاكتفاء بتمارين خفيفة إلى متوسطة الشدة مثل المشي السريع أو تمارين الإطالة.

ويرى مختصون أن الفترة المثالية للتمارين القوية وتمارين المقاومة تكون بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات، أي بعد استعادة جزء من السوائل والعناصر الغذائية.

ويمنح هذا التوقيت الجسم طاقة كافية لأداء تمارين رفع الأثقال أو الكارديو المكثف، كما يقلل خطر الإجهاد والجفاف. وهو خيار مناسب لمن يسعى للحفاظ على الكتلة العضلية أو تطويرها خلال الشهر الفضيل. ويختار البعض ممارسة الرياضة بعد صلاة التراويح، مستفيدين من استقرار مستوى السكر في الدم وتحسن الترطيب. ويُعد هذا التوقيت عملياً لمن لديهم التزامات عمل نهارية، إذ يمنحهم وقتاً كافياً للهضم واستعادة النشاط قبل التمرين.

أما التمارين قبل السحور فليست شائعة، لكنها قد تناسب بعض الأشخاص ممن يفضلون الاستيقاظ المبكر. غير أن ضيق الوقت بين التمرين وبداية الصيام قد لا يسمح بترطيب كافٍ، ما يجعلها خياراً أقل تفضيلاً لمعظم الناس.

نصائح أساسية لتفادي الإرهاق

تجنب التمارين عالية الشدة خلال ساعات الصيام الطويلة.

احرص على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

ركّز على وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات المعقدة.

استمع إلى إشارات جسمك، وتوقف فور الشعور بدوخة أو تعب شديد.