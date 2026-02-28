على خطى رونالدو .. ميسي يلتقي ترامب قريباً

على خطى غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو يتوقع أن يلتقي اللاعب العالمي ليونيل ميسي قريبا بالرئيس الامريكي رونالد ترامب.

ويزور فريق إنتر ميامي البيت الأبيض في مارس للاحتفال بتتويجه بلقب الدوري الأميركي لكرة القدم لعام 2025، مع توقع حضور النجم الأرجنتيني ميسي، بحسب ما أفادت صحيفة "ميامي هيرالد" الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في إنتر ميامي، قوله إن "الجميع" في الفريق سيحضرون الحفل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك قبل يومين من مواجهة الفريق لدي سي يونايتد في العاصمة الأميركية في 7 مارس.

وكان ميسي (38 عاماً) قد حصل في يناير 2025 على وسام الحرية الرئاسي من الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة، لكنه لم يحضر حينها مراسم التكريم في البيت الأبيض.

وتنامت علاقة ترامب بكرة القدم خلال الأشهر الماضية، مع عقده عدة اجتماعات مع رئيس فيفا جاني إنفانتينو.

كما شارك ترامب في مراسم تتويج كأس العالم للأندية التي أقيمت في أميركا العام الماضي، وظهر على المسرح في قرعة كأس العالم 2026، حيث استغل إنفانتينو المناسبة لمنح الرئيس أول نسخة من "جائزة السلام" من فيفا.