بهذه المشروبات يتخلص الصائم من ثقل المعدة والنفخة بعد الإفطار

مع تغير العادات الغذائية في شهر رمضان المبارك، يترافق الصيام مع مشكلات "نفخة البطن" وعسر الهضم، خصوصًا بعد تناول وجبة الإفطار نتيجة التنوع المفاجئ في الأطعمة.

ويحاول الصائم تجنب هذه المشكلات خلال الشهر المبارك، بتناول أطعمة ومشروبات تقلل من عسر الهضم والانتفاخ. ومن بين تلك المشروبات اليانسون، المعروف بـ "المهدئ الأول للتقلصات"، والتمر الهندي وهو صديق مائدة الإفطار، إلى جانب الزنجبيل والقرفة وغيرها.

ويعتبر اليانسون "صديق الجهاز الهضمي" التقليدي، حيث إنه يحتوي على زيوت طيارة تعمل كطارد للغازات ومرخٍ للعضلات المعوية، كما أنه يخفف من تشنجات المعدة ويقلل الشعور بالانتفاخ بعد الإفطار.

أما التمر الهندي، فيُعدّ صديق مائدة إفطار رمضان، كونه مليّنا خفيفا ومنظما طبيعيا للهضم، بعيدًا عن النسخ المصُنعة والمليئة بالسكريات، كما أنه، بحسب الخبراء، يحتوي على أحماض تساعد في تحسين عملية الامتصاص والتخلص من الفضلات، مما يقلل من ثقل المعدة.

وقد أظهرت دراسة منشورة في قاعدة بيانات PubMed أن تناول بذور التمر الهندي أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستويات الغلوكوز والكوليسترول في الدم وتحسين تخزين الطاقة في الكبد

إلى ذلك يعتبر الزنجبيل محرك عملية الهضم، وقد أظهرت دراسات قدرته على تحفيز إنزيمات الهضم وتسريع حركة الطعام من المعدة إلى الأمعاء، كما أنه فعال لتقليل الغثيان، والغازات الناتجة عن الوجبات الدسمة، ومن المحبب إضافة القليل من الليمون لتعزيز الطعم والفوائد الصحية.

مزيج الكركم والفلفل الأسود، ويعتبرهما الخبراء بمثابة الثنائي الذهبي المضاد للالتهابات، وذلك لأن الكركم يحتوي على مادة "الكركمين" التي تريح القولون، وبإضافة الفلفل الأسود إليه يزداد امتصاص الجسم للكركم بنسبة تصل إلى 2000%، كما يمكن غليهما في الماء أو إضافتهما إلى كوب من الحليب الدافئ وتناوله.

أما القرفة فهي منشط قوي للدورة الدموية في الجهاز الهضمي، كما تساعد على تقليل ضغط الغازات في الأمعاء.

وأظهرت دراسة علمية أن القرفة قد تساعد في تحسين التحكم بمستويات السكر في الدم، بعد تناول الحلويات الرمضانية، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

وفي دراسة نشرتها مجلة Diabetes Care أن تناول القرفة يوميًا لمدة 40 يوماً ساهم في خفض مستويات الغلوكوز لدى الصائم بنسبة تراوحت بين 18% و29%، إضافة إلى تقليل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

ويرجع هذا التأثير إلى احتواء القرفة على مركبات نشطة مثل سينامالدهيد، التي تساعد على تحسين حساسية الخلايا للأنسولين وتعزيز استخدام الغلوكوز في الجسم.