بوليفيا.. مقتل 11 شخصا في تحطم طائرة عسكرية

قُتل 11 شخصا على الأقل الجمعة في تحطم طائرة عسكرية قرب مطار لاباز، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء، بعدما اصطدمت الطائرة بمركبات عقب خروجها عن المدرج، وفقا لصور بثتها وسائل إعلام محلية.

وأعلنت هيئة الملاحة الجوية والمطارات البوليفية في بيان، أن طائرة نقل عسكرية من طراز سي-130 تابعة لسلاح الجو البوليفي آتية من مدينة سانتا كروز (شرق)، تسببت بحادث في مطار +إل ألتو الدولي.

وأكدت أن الحادث أدى إلى تعليق العمليات في المطار.