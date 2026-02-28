5 نصائح لصحة الفم والأسنان

مع حلول شهر رمضان المبارك، تتبدل العادات الصحية تزامناً مع الصيام والانقطاع عن الطعام والشراب لفترات طويلة. وقد يتأثر تدفق اللعاب خلال هذه الفترة، وكذلك انتعاش رائحة الفم، ومستوى العناية بصحة الفم والأسنان. ولابد من الحفاظ على روتين منتظم ومدروس، للوقاية من مشكلات شائعة، مثل رائحة الفم غير المستحبة، وحساسية المينا، وتراكم اللويحات السنية. وقدم طبيب الأسنان من مركز «ماي أو سمايل»، الدكتور طارق الخولي، خمسة إرشادات يمكن من خلال الالتزام بها الحفاظ على صحة الفم والأسنان خلال شهر رمضان الكريم.