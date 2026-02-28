مراكز تسوّق دبي في موسم «الوُلفة».. المدينة تنبض بالفعاليات الاستثنائية طوال شهر رمضان

تحتضن حملة رمضان في دبي، التي تُقام في إطار فعاليات موسم «الوُلفة»، مجموعة من مراكز التسوّق والوجهات الترفيهية الرائدة في الإمارة، والتي تقدّم برنامجاً حافلاً بالديكورات الاستثنائية، والتجارب التفاعلية، وعروض التسوّق الترويجية، والفعاليات المجتمعية طوال الشهر الفضيل، بما يشمل الأسواق الرمضانية على الواجهة البحرية، والساحات المُضاءة التي تستقبل الزوّار حتى ساعات متأخرة، وحملات الجوائز الكبرى. ويستعرض هذا الدليل أبرز الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوّق في مختلف أنحاء دبي خلال شهر رمضان الكريم ومن هذه الفعاليات:

رمضان في «ذا باي»

■ التاريخ: 18 فبراير - 28 مارس

■ المكان: فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول

تأتي هذه التجربة لتضفي رونقاً خاصاً إلى الواجهة البحرية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تستضيف مجموعة من العروض البصرية الليلية المذهلة وعروض طائرات الدرون، إلى جانب السوق الرمضاني. كما تتزيّن الوجهة بالفوانيس وسط مساحات مخصصة لتجارب تناول الطعام المشتركة. وتأتي هذه الفعالية لتجمع بين الجانب الترفيهي والمساحات العائلية المريحة بإلهام من أجواء الشهر الفضيل.

رمضان في «سيتي ووك»

■ التاريخ: 17 فبراير - 18 مارس

■ المكان: سيتي ووك

تمنح منطقة سيتي ووك ضيوفها فرصة اللقاء واستكشاف عروض الضيافة والتسوّق طوال الشهر الفضيل، حيث تزخر بالديكورات المميزة والإضاءة المميزة، إلى جانب باقة من أنشطة الترفيه الثقافية وتجارب تناول الطعام المخصصة.

رمضان في «سيتي سنتر مردف»

■ التاريخ: 20 فبراير - 7 مارس

■ المكان: سيتي سنتر مردف

يتحوّل سيتي سنتر مردف إلى وجهة رمضانية نابضة بالحياة تعزز التفاعل المجتمعي من خلال تقديم مجموعة مميزة من العروض البصرية، والفعاليات الثقافية، والبرامج المناسبة للعائلات.

رمضان يجمعنا في «ذا بيتش»

■ التاريخ: 18 فبراير - 22 مارس

■ المكان: شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس

تتزيّن الوجهة بأعمال إضاءة هادئة وديكورات موسمية جذابة، وتوفر جلسات مطلة على الواجهة البحرية وتجارب تناول طعام مميزة، لتتحوّل إلى ملاذ مريح يجمع العائلات والأصدقاء.

ليالي رمضان في سوق السيف

■ التاريخ: 19 فبراير - 19 مارس

■ المكان: سوق السيف، خور دبي

يقدّم سوق السيف تجربة تسوّق عصرية وسط أجواء رمضانية تقليدية من خلال الديكورات المستوحاة من التراث، والممرات المضاءة، والعروض الثقافية الغنية، وتجارب تناول الطعام المميزة على الواجهة البحرية.

الخوانيج ووك ولاست إكزت الخوانيج

■ التاريخ: طوال شهر رمضان المبارك

■ المكان: ممشى الخوانيج ومخرج الخوانيج الأخير

تضم هذه الوجهات ديكورات مستوحاة من أجواء شهر رمضان المبارك، ومطاعم في الهواء الطلق، وبرامج عائلية غنية، ما يوفر ساحات لقاء مجتمعية طوال الشهر الفضيل.

رمضان في «بالم جميرا مول»

■ التاريخ: 18 فبراير - 22 مارس

■ المكان: بالم جميرا مول

يقدّم بالم جميرا مول باقة من العروض الترويجية والبرامج المسائية والديكورات الموسمية، ليتيح لسكان نخلة جميرا وزوّارها الاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة.

موسم «الوُلفة» في «سيركل مول»

■ التاريخ: 2 فبراير - 23 مارس 2026

■ المكان: سيركل مول

يحتفي سيركل مول بموسم «الوُلفة» مع ديكورات رمضانية خاصة تزيّن مختلف مساحاته، كما يستضيف مجموعة مميزة من الفعاليات الترويجية والبرامج العائلية، ما يضفي على الوجهة أجواء اجتماعية حيوية.

«الوُلفة» في ابن بطوطة مول

■ التاريخ: 2 فبراير - 23 مارس 2026

■ المكان: ابن بطوطة مول

يقدّم ابن بطوطة مول فعاليات وأنشطة تسوّق مستوحاة من أجواء الشهر الفضيل، ويجمع بين تجارب التسوّق وتناول الطعام والأجواء الرمضانية المميزة.

ليالي رمضانية في وسط مدينة دبي

■ التاريخ: 16 فبراير - 22 مارس 2026

■ المكان: وسط مدينة دبي

تتألق منطقة وسط مدينة دبي في رمضان بالواجهات المضاءة والديكورات الموسمية والفعاليات المسائية في مختلف الأماكن العامة، ما يوفر تجارب تسوّق وتناول طعام وتواصل اجتماعي فريدة وسط مجموعة من أبرز معالم الإمارة.

رمضان في دبي مول

■ التاريخ: 18 فبراير - 22 مارس

■ المكان: دبي مول

يتميز رمضان في دبي مول بالأجواء الترحيبية مع مجموعة من الفعاليات الرمضانية التي تشمل عروض التسوّق الترويجية، والأنشطة العائلية الترفيهية وسط عناصر الإضاءة والزخارف المميزة.

موسم «الوُلفة» - تسوّق، امسح، واربح

■ التاريخ: حتى 22 مارس 2026

■ المكان: متاجر كارفور ويونيون كوب ولولو

■ التوقيت: خلال ساعات العمل في المتاجر

■ السعر: مشاركة مجانية عند شراء منتج

مشمول بالعرض

يمكن للمتسوقين الدخول بفرصة الفوز بجوائز كبرى عند شراء احتياجاتهم اليومية، وذلك عند شراء بقيمة 100 درهم أو أكثر ضمن متاجر التسوّق المشاركة بالحملة ومسح رمز الاستجابة السريعة عند الدفع لدخول سحب رقمي على جوائز تصل قيمتها إلى مليون درهم. تمتد هذه الحملة على مستوى المدينة وانطلقت مع حق الليلة مروراً برمضان في دبي وتنتهي في العيد في دبي خلال عيد الفطر. وتحتفي هذه المبادرة بقيم الكرم والتآلف من خلال مكافأة المتسوقين في مختلف أنحاء دبي بجوائز مجزية.

حي رمضان

■ التاريخ: 28 فبراير - 15 مارس

■ المكان: جميرا أبراج الإمارات

يعود حي رمضان في دورته الرابعة مع مجموعة فريدة من تجارب التسوّق وتناول الطعام وسط أجواء اجتماعية تعكس الطابع العصري للشهر الفضيل. وتجمع الوجهة الخارجية المصممة خصيصاً بين المطاعم المميزة والمتاجر المؤقتة والبرامج الثقافية والأنشطة التفاعلية.

ملخصات أسبوعية

تتيح دبي لسكانها وزوّارها فرص الاستمتاع بأجواء رمضان طوال أيام الشهر الفضيل من خلال مجموعة متنوّعة من الفعاليات الثقافية، واللقاءات المجتمعية، وتجارب تناول الطعام، والأنشطة الرياضية. وسيتم نشر ملخصات أسبوعية حول أبرز الفعاليات، والتي تسلط الضوء على باقة واسعة من الأنشطة التي تُقام في جميع أنحاء الإمارة.