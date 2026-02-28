رمضان المغرب..لوحة مطرزة بعبق التراث

يحل رمضان في المغرب جامعاً بين الأجواء الروحانية الدينية، والعادات الاجتماعية التي تعيد ترتيب الروتين اليومي في حياة المغربيين. تتحول الشوارع في المغرب إلى فضاء تفوح منه روائح الأكلات والأطباق التي تنعش الذاكرة، وكذلك تتبدل حياة الناس في النهار والليل، ما يؤكد على استمرارية الطقوس المتوارثة عبر الأجيال.

من أبرز مظاهر رمضان في المغرب، إطلاق المدفع إيذاناً بالإفطار، في العديد من المدن، وهو من التقاليد القديمة التي لايزال الجيل الجديد محافظاً عليها. وعند الإفطار تتصدر الحريرة المائدة المغربية، بوصفها الطبق الرمضاني الأول بلا منازع، وهذا الطبق عبارة عن حساء غني بالطماطم، والعدس، والحمص، والتوابل. ويحرص المغربيون على أن تكون المائدة عامرة بالأطباق المتنوعة، إذ ينظر إلى الكرم في هذا الشهر على أنه قيمة تضاعف من أجر الصيام. وتشتهر العديد من أطباق الحلوى التقليدية التي يتم تناولها خلال الشهر الفضيل، وأبرزها «الشباكية»، و«سلّو» وغيرها. أما السحور فهو وجبة خفيفة، تجمع بين الجبن والخبز والفاكهة والزبادي والشاي.

وتحتل المظاهر الدينية مكانة مهمة في المجتمع المغربي، حيث يتوجه الناس بعد صلاة المغرب إلى المساجد من أجل أداء صلاة العشاء والتراويح. وتعرف المدن المغربية بأجوائها المميزة خلال رمضان، مثل مدينة فاس، التي تشتهر بعراقة مساجدها، ومراكش التي تمتلئ ساحتها بالحركة بعد الإفطار، والدار البيضاء التي تتواصل السهرات فيها حتى ساعات متأخرة من الليل. أما العشر الأواخر من شهر رمضان، فتتميز بكونها ذات طابع أكثر خشوعاً، إذ يقبل الناس على الاعتكاف لقيام الليل والعبادة وتحري ليلة القدر، وتتضاعف الأعمال الخيرية، لاسيما المبادرات الاجتماعية كموائد الرحمن وتوزيع الطعام على الأسر المحتاجة.

ومن العادات الراسخة في المجتمع المغربي وجود «النفار» الذي يجوب الشوارع ليلاً وهو يرتدي اللباس التقليدي، حيث ينفخ في بوقه لإيقاظ الناس للسحور.

ولا يقتصر تأثير الشهر الفضيل على الجانب الديني، بل يمتد إلى الحياة الاجتماعية، حيث تكثر الزيارات العائلية وصلة الأرحام، وتكثر العزائم أيضاً، كما تشهد الأسواق حركة نشطة قبيل الإفطار، لشراء مستلزمات طاولة الإفطار.

يشكل رمضان في المغرب موسماً للصفاء الروحي والاحتفاء بالهوية الثقافية، فهو مساحة جامعة بين الإيمان والفرح والتواصل الإنساني.

. من العادات الراسخة في المجتمع المغربي وجود «النفار» الذي يجوب الشوارع ليلاً وهو يرتدي اللباس التقليدي، حيث ينفخ في بوقه لإيقاظ الناس للسحور.