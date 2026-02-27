" غوغل" تُطوّر مساعدها الذكي "جيميني" .. صار بإمكانه أن يطلب لك الطعام أو البقالة وسيارة الأجرة

أطلقت شركة غوغل تحديثاً جديداً لمساعدها الذكي "جيميني"، يتيح للمستخدمين أتمتة مهام متعددة الخطوات على الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، في خطوة تعزز تحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة للمحادثة إلى مساعد رقمي قادر على تنفيذ المهام فعلياً داخل التطبيقات.

وبموجب التحديث الجديد، أصبح بإمكان المستخدمين تنفيذ إجراءات معقدة مثل طلب سيارة أجرة، أو طلب الطعام والبقالة، أو إجراء عمليات شراء، من خلال أمر واحد فقط، حيث يتولى "جيميني" تنفيذ الخطوات تلقائياً داخل التطبيقات المدعومة، دون الحاجة إلى التنقل اليدوي بين الشاشات.

وستتوفر هذه الميزة في المرحلة الأولى على هواتف "بيكسل 10" و"بيكسل 10 برو" و"بيكسل 10 برو إكس من غوغل، إضافة إلى سلسلة "غالاكسي إس 26" الجديدة من سامسونغ، حيث يمكن تفعيلها عبر الضغط المطول على زر التشغيل لطلب مساعدة المساعد الذكي في إنجاز المهام اليومية.

وأكدت غوغل أن تنفيذ هذه العمليات يتم ضمن نافذة افتراضية آمنة على الجهاز، مع إرسال إشعارات مستمرة للمستخدم حول تقدم المهمة، وإمكانية إيقافها في أي وقت، ما يعزز مستوى التحكم ويحافظ على الخصوصية، وأشارت الشركة إلى أن الخاصية ستدعم في الوقت الحالي عدداً محدوداً من التطبيقات، مثل تطبيقات توصيل الطعام، مع خطط لتوسيع نطاقها تدريجياً.

وفي سياق متصل، أعلنت "غوغل" أيضاً عن توسيع ميزات الحماية الذكية من الاحتيال، حيث أصبح "جيميني" قادراً على تحليل المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة وتحذير المستخدم في حال اكتشاف أنماط صوتية مرتبطة بمحاولات الاحتيال، من خلال تنبيه يظهر على الشاشة وإشعار صوتي، وأوضحت الشركة أن هذه الميزة تعمل مباشرة على الجهاز دون إرسال البيانات إلى الخوادم.

كما وسعت "غوغل" نطاق اكتشاف الرسائل الاحتيالية ليشمل أكثر من 20 دولة ويدعم عدة لغات، من بينها العربية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان الرقمي للمستخدمين.

وشمل التحديث أيضاً تحسين أداة البحث الذكي عبر الكاميرا، التي أصبحت قادرة على التعرف على عدة عناصر داخل الصورة أو الفيديو في وقت واحد، بما في ذلك الملابس أو المنتجات، مع إمكانية تجربة بعض العناصر افتراضياً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المنافسة المتسارعة بين شركات التكنولوجيا لتطوير مساعدين رقميين أكثر تقدماً، قادرين ليس فقط على تقديم المعلومات، بل أيضاً على تنفيذ المهام اليومية، ما يعزز دور الذكاء الاصطناعي كمكون أساسي في تجربة استخدام الهواتف الذكية.