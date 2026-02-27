5 أخطاء أثناء شحن الهاتف تقصر من عمر البطارية

تتسبب أخطاء الشحن البسيطة في تقصير عمر بطارية هاتفك الذكي. لذا، إذا كنت تُقدّر هاتفك الآيفون أو الأندرويد، فمن المهم شحنه بذكاء، حتى لا تضطر إلى إجراء عملية إصلاح عميقة للهاتف بتغيير البطارية أو شراء هاتف جديد.

كلما زاد الضغط على بطاريتك، قلت سعتها الإجمالية بمرور الوقت. وهذا يعني أنك ستجد نفسك مضطرًا لشحن هاتفك أكثر مما ترغب، بحسب تقرير نشره موقع "ذا صن".

وكشف خبراء الهواتف في شركة كاسبرسكي للأمن السيبراني عن خمسة أخطاء شائعة قد ترتكبها أثناء شحن هاتفك الذكي. وأوضحت "كاسبرسكي": "يمكن لبطاريات الهواتف الذكية الحديثة أن تدوم طويلًا إذا استُخدمت بشكل صحيح". اما الحيلة الرئيسية لإطالة عمر البطارية فهي الحد من مقدار الضغط الذي تتحمله.

أخطاء الشحن الشائعة:

1 لا تُرهق البطارية بمستويات شحن عالية أو منخفضة للغاية:

أفادت "كاسبرسكي" أن البطاريات الحديثة تعمل بشكل أفضل بين 20% و90% من الاستخدام اليومي ويوصي الخبراء بفصل هاتفك عن الكهرباء قبل أن يشحن بالكامل، ثم شحنه قبل أن ينخفض ​​إلى 20%. وإذا كان لديك هاتف آيفون، يمكنك تفعيل خاصية "شحن البطارية المُحسَّن" التي ستُساعدك في حل هذه المشكلة.

2 تجنّب الاستخدام المُفرط أثناء الشحن:

حذّرت "كاسبرسكي" من أن هذا يُعرف باسم "الشحن الطفيلي". وأضافت: "استخدام هاتفك بهذه الطريقة سيُسبب دورات شحن غير مُنتظمة ويُقلّل من عمره الافتراضي". وحثّ الخبراء على عدم تشغيل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أثناء توصيل الهاتف بالكهرباء.

3 تجنّب ارتفاع درجة حرارة البطارية:

تتسبب الحرارة بضرر كبير للبطاريات، خاصةً إذا كانت شديدة أو طويلة الأمد. وحذّر الخبراء من أن الحرارة تُقصّر عمرها الافتراضي بوتيرة أسرع بكثير. وتابع التقرير نقلا عن الخبراء: "قد تُولّد فترات الاستخدام الكثيف لفترات طويلة حرارة غير مرغوب فيها، مثل اللعب أو مشاهدة الفيديوهات أثناء الشحن".

4 استخدم الشحن السريع عند الضرورة فقط:

الشحن السريع رائع، ولكنه قد يُسبب ضغطًا إضافيًا على بطاريتك. وشبّهت "كاسبرسكي" هذه الميزة باستخدام مشروبات الطاقة بدلًا من النوم. وأضافت: "هذه الميزة تُرهق البطارية، لذا يُعد الشحن البطيء خيارًا أفضل". وتابعت: "فكّر في استخدام مصادر طاقة مثل المقابس الذكية التي تُبطئ الشحن."

5 قم باستخدام الشاحن لشحنات أصغر وأكثر تكرارًا:

وأخيرًا، فكّر في شحن هاتفك بكميات صغيرة لتقليل الضغط الكلي على البطارية. حتى مع فترات التخزين الطويلة بدون طاقة، اشحن البطارية إلى 50%، وفقًا لما ذكرته "كاسبرسكي".

حيث "تتلاشى شحنات البطارية بشكل طبيعي مع مرور الوقت، حتى عند عدم الاستخدام."