30 عامًا على بوكيمون.. رحلة لم تنتهِ بعد

في 27 فبراير 1996، أطلقت شركة Nintendo، لعبتي بوكيمون الأحمر والأخضر في اليابان. ومن هنا بدأت ظاهرة عالمية حصدت ملايين المعجبين.

يُعدّ بوكيمون من أطول المشاريع الترفيهية عمرًا. بدأ لعبة فيديو في التسعينات، ثم توسّع إلى الأنمي والأفلام والبطاقات، ليصبح عالمًا متعدد الوسائط.

في الأنمي، تابع الجمهور رحلة Ash Ketchum لنحو 25 موسمًا حتى ختامها عام 2023. لكن السلسلة لم تنتهِ، بل واصلت بشخصيات جديدة، تأكيدًا لارتباطها بالعالم لا ببطل واحد.

وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام، تجاوز عدد البوكيمونات الرسمية 1000 كائن حتى 2024.

لم تتوقف بوكيمون عند الألعاب، بل امتدّت إلى:

• مسلسل أنمي

• أفلام سينمائية

• بطاقات تداول

• ألعاب هواتف مثل Pokémon GO

الأرقام:

• أكثر من 480 مليون نسخة مباعة.

• مليارات بطاقات التداول.

• من أعلى العلامات الترفيهية قيمة عالميًا.