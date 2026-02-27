مصر.. بيان رسمي بعد "حادث دهس" بسيارة تحمل علم إسرائيل

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، بيانا بشأن الفيديو المتداول لسيارة ملاكي طراز "جيب" ترفع علم إسرائيل تسير بسرعة جنونية في حي كرداسة بمحافظة الجيزة.

ويوثق الفيديو وقائع دهس السيارة لعدد من المارة ومحاولات الأهالي إيقافها وسط حالة من الغضب والفوضى بين المواطنين، فيما ألقت قوات الأمن المصري القبض على سائق السيارة.

وبحسب شهود عيان، تمكن الأهالي من محاصرة السائق وضبطه مبدئيا، وإيقاف السيارة التي كانت تحمل علم إسرائيل، قبل وصول قوات الأمن إلى محل الواقعة.

وقالت الشرطة في بيان: "بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجاري تبلغ مركز شرطة كرداسة بالجيزة من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصابين بدائرة المركز".

وأضاف: "حال تواجد قائد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة المركز) بمحل البلاغ حدثت مشادة كلامية بينه وبين مالك محل تجاري لاعتراض الأخير على توقفه بالسيارة أمام المحل الخاص به، ولدى مشاهدة المارة للمشاجرة والعلم المثبت على السيارة قاموا بالتعدى عليه بالضرب وحال محاولته الإفلات اصطدم بعدد من المواطنين والمركبات تصادف مرورهم بالمنطقة مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة وتم نقلهم لعدد من المستشفيات لتلقى العلاج اللازم".

وتابع: "أمكن ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، وأفادت أهليته بأنه يعاني من مرض نفسى منذ عدة سنوات ويتم علاجه لدى عدد من الأطباء النفسيين وقدموا الأوراق والشهادات الطبية التى تفيد ذلك".

وأكمل البيان: "وباستكمال التحرى تبين أن المذكور تردد على أحد محلات كماليات السيارات بذات المنطقة وطلب طباعة الملصق المشار إليه فقامت المذكورة بطباعة نسختين وتسليمها له خوفاً منه لكونه معروف بمحيط المنطقة محل سكنه بعدم إتزانه النفسي".