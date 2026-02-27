نصف ساعة بـ 13 دولارًا.. الجلوس داخل «النعوش» علاج نفسي في اليابان

ابتكرت دار جنازات يابانية، طريقة جديدة وغير مألوفة، تُساعد الأشخاص على التأمل والاسترخاء، والابتعاء عن ضغوط الحياة.

وتُتيح الطريقة التى ابتكرتها دار الجنازات (مؤسسة متخصصة توفر خدمات شاملة للموتى وعائلاتهم)، والتى تتخذ من محافظة تشيبا اليابانية مقرًا لها، ثم تبعتها عددًا من الشركات فى اليابان، الاستلقاء فى تابوت، أو ممارسة التأمل داخل التابوت، وهو ما يُعتبر مساحة آمنة للأشخاص للتأمل في آخرتهم، أو الاسترخاء بعيدًا عن ضغوط الحياة.

ويُمكن للراغبين في تلقى هذه الخدمة، الاختيار بين نعش مفتوح أو مغلق، كما يُمكنهم أيضًا اختيار موسيقى هادئة، أو عرض فيديو على السقف، أو الصمت التام والسكينة.



وانتشرت هذه الظاهرة على نطاق واسع لدرجة أنها توفر خيارات متنوعة من التوابيت لتناسب مختلف الشخصيات، كما توفر النعوش أو التوابيت بألوان مزخرفة، ويُتاح للعملاء خياراتٌ لكيفية سير جلسة الدفن التى تستغرق 30 دقيقة بتكلفة 13 دولارًا.

ويقول مؤيدو تجربة الاستلقاء على النعش هو أن التدرب على الموت تحديدًا قد يكون له تأثير عميق على الصحة النفسية للشخص وأفكاره الانتحارية.

وازداد الإقبال على الاستلقاء على النعش بالتزامن مع ارتفاع معدلات الانتحار بين الشباب الياباني إلى مستويات قياسية، مما دفع الناس إلى ابتكار أساليب جديدة للتوعية بالصحة النفسية، إذ صرّحت الشركات التى تروّج لخدمات الاستلقاء داخل النعش، بأن هذا النوع من التأمل مفيد لمن يرغبون في قضاء بعض الوقت بمفردهم لتهدئة أعصابهم.