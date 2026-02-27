اختصار صلاة التراويح لأجل مباراة كرة قدم فى تركيا

تداول مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي فى تركيا، صورة للافتة علقها المصليين لإمام مسجد، يُطالبونه بتقليص مدة صلاة التراويح، حتى يتمكنوا من مشاهدة إحدى مباريات منافسات الدورى التركى الممتاز -بحسب موقع odaTV التركي-.

وترك المصلين لإمام المسجد الواقع في فى حى جوريله بمدينة جيرسون، يوم الاثنين الماضى، جاء فيها: «هناك مباراة لفريق فنربخشة الليلة. نرجو منكم التكرم بإيجاز الخطبة، والإمامة بالصلاة بسرعة، وإيصالنا إلى المباراة فى الوقت المحدد»، وبناءً على هذه الرسالة، قام الإمام بتقصير الخطبة وتقليل عدد الابتهالات، مما مكّن الشباب من حضور المباراة فى وقتها.

وقال شنول يلماز، إمام المسجد، بأنه عثر على الرسالة عندما صعد إلى المنبر لإلقاء خطبة قبل الصلاة، موضحًا أنه لم يكن على علم بمباراة فنربخشة وقاسم باشا التى كانت مقررة فى ذلك المساء.