اكتشاف مذهل في مصر.. مدينة شيخ العرب همام تخرج من تحت الرمال

نجحت بعثة أثرية في مصر في الكشف عن أجزاء مهمة من مدينة سكنية تعود إلى القرن الثامن عشر الميلادي خلال فترة حكم الزعيم الصعيدي الشهير "شيخ العرب همام".



كما عثرت البعثة الأثرية المصرية-الفرنسية المشتركة، التي تضم كلية الآثار بجامعة عين شمس والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، على جبانة قبطية من العصر البيزنطي تقع أسفل المدينة السكنية مباشرة، وذلك في موقع قرية العركي بمحافظة قنا.

وقاد البعثة وكيل كلية الآثار بجامعة عين شمس ورئيس البعثة الدكتور أحمد الشوكي، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والمعاونين وطلاب الكلية، إلى جانب الفريق الفرنسي.

واعتمدت الحفائر على منهجية علمية متطورة تجمع بين الدراسات التاريخية والمسوحات الجيوفيزيائية الحديثة، مما سمح بربط طبقات العصور البيزنطية والإسلامية في صعيد مصر بطريقة دقيقة.

وأسفرت الأعمال الميدانية عن الكشف عن ستة منازل مشيدة من الطوب اللبن، مع منطقة صناعية ملحقة، ولقى أثرية متنوعة تشمل عملات برونزية، قطع فخارية بأشكال مختلفة، ألعاب أطفال، وحلي.

أما الجبانة القبطية فقد تم اكتشافها بعد العثور على غطاء تابوت من الحجر الجيري يعود للعصر البيزنطي، وقد استخدم كأرضية لمدخل أحد المباني في الطبقة العلوية، مما دفع الفريق إلى توسيع المسح الجيوفيزيائي ليكشف عن جبانة كاملة تضم دفنات متنوعة إلى جانب قطع من نسيج "القباطي" المزخرف، وأختام نحاسية نادرة.

ويعد هذا الكشف إضافة قيمة لفهم أنماط الاستيطان والممارسات الجنائزية في صعيد مصر عبر العصور، حيث يظهر استمرارية الموقع من العصر البيزنطي إلى العصر العثماني المبكر.

ويعد شيخ العرب همام (1709–1769م) أحد أبرز زعماء قبائل الهوارة في الصعيد، الذي بسط نفوذه على منطقة واسعة تمتد من المنيا شمالا إلى أسوان جنوبا، واشتهر بحكمه العادل وبناء القلاع والمنشآت الإدارية والسكنية لتعزيز سيطرته.

ويعد موقعه في قرية العركي جنوب غرب فرشوط بحوالي 6 كم جزءا من "قلعة شيخ العرب همام"، التي بدأت البعثة المشتركة حفائرها منذ سنوات سابقة وهي مسجلة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لدى وزارة السياحة والآثار.