وفاة أم عند قبر ابنها الشاب بعد أيام من انتحاره

في مشهد مؤلم هزّ الشارع التركي، ودّعت مدينة بولو أماً توفيت إثر نوبة قلبية باغتتها أثناء زيارتها قبر ابنها المراهق إيفي كرم كونوك (16 عاماً)، الذي أنهى حياته قبل نحو عشرة أيام.

وتعرّضت الأم، وتُدعى “مينا”، لوعكة صحية مفاجئة عند قبر نجلها، نُقلت على إثرها إلى المستشفى وأُدخلت العناية المركزة، لكنها فارقت الحياة لاحقاً متأثرة بأزمتها القلبية.

وشهدت مراسم التشييع، التي أُقيمت الخميس، حضور مسؤولين محليين وأعداد كبيرة من السكان، حيث أقيمت صلاة الجنازة في أجواء باردة تخللها تساقط الثلوج، قبل أن تُدفن الأم إلى جوار ابنها وسط حالة حزن واسعة.

وامتدت موجة التأثر بالقصة إلى مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث تداول كثيرون رسائل تعزية ورثاء مؤثرة للأم وابنها.