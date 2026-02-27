إنستغرام يطلق أداة جديدة لدعم الصحة النفسية للمراهقين

كشفت منصة إنستغرام، التابعة لشركة "ميتا"، عن مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز سلامة المستخدمين من الفئة العمرية الشابة.

وقالت إنها ستبدأ في إرسال تنبيهات للآباء في حال قام أبناؤهم المراهقون بمحاولات متكررة للبحث عن مصطلحات تتعلق بالانتحار أو إيذاء النفس خلال فترة زمنية قصيرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحديثات المستمرة التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً، ومن المقرر أن تتاح هذه التنبيهات للآباء المشتركين فعلياً في أدوات الإشراف الأبوي على المنصة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كيف يتلقى الآباء هذه التنبيهات؟

صُممت نظام الإشعارات ليكون مرناً وسريع الوصول، مما يضمن وصول الرسالة إلى الوالدين عبر القناة التي يفضلونها أو التي يراقبونها بانتظام.

وبناءً على معلومات الاتصال التي قدمها الآباء مسبقاً لحسابهم المرتبط بالإشراف الأبوي، سيتم إرسال التنبيه عبر إحدى الوسائل التالية أو جميعها:

البريد الإلكتروني: رسالة مفصلة توضح طبيعة النشاط المشبوه.

الرسائل النصية القصيرة (SMS): إشعار فوري لضمان السرعة في الرد.

تطبيق المراسلة: عبر واتساب أو أي منصة مرتبطة بخدمات ميتا.

إشعار داخل التطبيق: يظهر مباشرة على واجهة إنستغرام الخاصة بالحساب الأبوي.

ولا تكتفي التنبيهات بإبلاغ الوالدين بالأمر، بل ترافقه موارد ومواد إرشادية مصممة خصيصاً لمساعدة الآباء على التعامل مع هذه المواقف الحساسة. تقدم هذه المواد نصائح حول كيفية فتح حوار بناء مع المراهق، وكيفية تقديم الدعم النفسي دون التسبب في رد فعل عكسي، وأين يمكن العثور على مساعدة متخصصة من خبراء الصحة النفسية.