تعرف إلى 5 آثار جانبية للإفراط في تناول فيتامين "سي"

تعد مكملات فيتامين "سي" محمودة وآمنة لمعظم الأفراد، غير أن الإفراط في استهلاكها قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة غير مرغوب فيها.

وقدم موقع "فيري ويل هيلث"، استنادا إلى دراسات وتقارير، 5 آثار جانبية للإفراط في تناول فيتامين "سي".

حصى الكلى

قد تزيد الجرعة العالية من فيتامين "سي" مستويات الأكسالات في البول، ويمكن أن ترتبط الأكسالات بالكالسيوم وتكون حصى في الكلى.

وقد يشكل ذلك مصدر قلق كبير للأشخاص المعرضين للإصابة بحصى الكلى أو المصابين بأمراض كلوية.

اضطرابات في الجهاز الهضمي

وغالبا ما يضطرب الجهاز الهضمي عند الإفراط في تناول فيتامين "سي"، وتشمل الاضطرابات تقلصات المعدة والغثيان والإسهال والغازات.

وعند استهلاكه بكثرة يسحب فيتامين سي الماء من الأمعاء ويهيج بطانة الجهاز الهضمي.

وتظهر الأعراض عند تجاوز جرعة ألفي ملغ يوميا.

فرط امتصاص الحديد

يعزز فيتامين "سي" امتصاص الحديد الموجود في الأغذية النباتية، وقد يسبب ذلك مشاكل للأشخاص المصابين بداء ترسب الأصبغة الدموية.

وقد يؤدي الإفراط في فيتامين "سي" عند المصابين بهذه الحالة إلى مفاقمة تراكم الحديد، ما يزيد خطر تلف الكبد وأمراض القلب والسكري.



نتائج مخبرية خاطئة

من المحتمل أن يسبب الإفراط في فيتامين "سي" اختلالا في بعض الفحوصات المخبرية، مثل أجهزة قياس سكر الدم وتحاليل البول والاختبارات التي تعتمد على التفاعلات الكيميائية الحساسة للأكسدة.

وتؤثر هذه النتائج المضللة على التشخيص أو العلاج.



تآكل مينا الأسنان

تعرف أقراص فيتامين "سي" القابلة للمضغ بحمضيتها العالية، وقد يؤدي ذلك مع مرور الوقت إلى تآكل مينا الأسنان، ما يغير لونها ويزيد خطر الإصابة بالتسوس.