مساجد دبي المتوهجة

مع حلول شهر رمضان، تتبدل ملامح مساجد دبي، وتدخل في حالة من التوهج الاستثنائي، فتتحول من صروح معمارية وقورة إلى لوحات فنية نابضة بالحياة والفرح. لا يعود المسجد مجرد مكان للعبادة فحسب، بل يصبح رمزاً بصرياً للاحتفاء بالشهر الكريم، حيث تمتزج الروحانية بالجمال في مشهد يلامس الوجدان قبل البصر.

تُكسى الواجهات والقباب والمآذن بأنظمة إضاءة حديثة، ترسم على جدرانها زخارف هندسية ونقوشاً إسلامية تتناغم مع تفاصيل العمارة التقليدية، فتبدو المآذن كمنارات مضيئة في سماء المدينة، فيما تتحول القباب إلى مساحات فنية تُعرض عليها تشكيلات ضوئية متحركة تحاكي فنون الأرابيسك والخط العربي.