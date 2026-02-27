5 إرشادات لصحة الجهاز الهضمي

يتبدل النظام الغذائي في رمضان، وتؤثر ساعات الصيام الطويلة في عمل الجهاز الهضمي، إذ تنخفض إفرازات المعدة وحركتها خلال النهار نتيجة غياب الطعام، فتميل إلى الهدوء والراحة، ولكن بعد الإفطار يحدث تحول سريع، مع عودة المعدة إلى إفراز العصارات الهضمية بكميات أكبر استعداداً لاستقبال الطعام، ما يجعلها أكثر حساسية للامتلاء المفاجئ والأطعمة الدسمة. وقدمت الأخصائية في أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى ميدكير، الدكتورة نورشان جانودي، نصائح أساسية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي في رمضان.