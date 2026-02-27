نجل روب راينر يدفع ببراءته من تهمة القتل

دفع نيك راينر، ​الابن المضطرب لمخرج هوليوود المقتول روب راينر، ببراءته من تهم القتل الناجمة عن طعن والديه حتى الموت في منزلهما، وهي واحدة من أكثر قضايا قتل المشاهير إثارة للصدمة في تاريخ لوس أنجلوس.

ومثل الشاب البالغ من العمر 32 عاماً أمام المحكمة خلال جلسة موجزة تأجلت مرتين، آخرها الشهر الماضي، عندما تنحى محاميه الأصلي فجأة دون إبداء أسباب قبل استبداله بمحامٍ عام. وأنكر ‌نيك راينر تهمتي القتل العمد من الدرجة الأولى في الهجوم المميت بالسكين على الممثل والمخرج روب ‌راينر (78 عاماً)، والمصورة والمنتجة ميشيل راينر( 70 ‌عاماً). وعثر على جثتيهما في 14 ديسمبر داخل قصرهما في ‌غرب لوس أنجلوس.

وجلس راينر خلف حاجز زجاجي مرتدياً زي السجن ​البني وبدا ‌يقظاً. وأثار الحادث موجة من الحزن بين نجوم هوليوود على ​روب راينر، الذي اشتهر لأول مرة بمشاركته في المسلسل الفكاهي الناجح «أول إن ذي فاميلي» في السبعينات، ثم أخرج أفلاماً محبوبة مثل «ذي برينسيس برايد».