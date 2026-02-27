«الليالي التراثية» تنطلق في قلب الشارقة

انطلقت في ساحة السور بمنطقة قلب الشارقة فعاليات «ليالي الشارقة التراثية» التي ينظمها معهد الشارقة للتراث، احتفاءً بالشهر الفضيل، عبر برنامج ثقافي ومجتمعي متنوع يعكس عمق الهوية الإماراتية وثراء الموروث الشعبي، في أجواء رمضانية نابضة بالحياة تجمع بين الأصالة والأنشطة العائلية المعاصرة.

تمتد الفعاليات حتى 23 مارس المقبل، مقدّمة فضاءً ثقافياً مفتوحاً يلتقي فيه التراث بالحياة اليومية، وتتعانق فيه الذاكرة الشعبية مع الفرح المجتمعي، في تجربة تعزز روح الشهر الفضيل وقيمه الإنسانية.

وتستقبل «ليالي الشارقة التراثية» الزوار يومياً ببرنامج حافل، يمزج بين الفنون الشعبية والعروض التراثية والمقاهي الرمضانية وأكشاك الحرف اليدوية والكتب، إلى جانب جناح «حكايات الراوي»، والمسحّر بمشاركات عربية.