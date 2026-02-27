«ليالي رمضان 2026» ينطلق في الشارقة 6 مارس

تنطلق في السادس من مارس المقبل فعاليات النسخة 43 من معرض «ليالي رمضان 2026»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن فعاليات «مهرجان رمضان الشارقة».

ويشارك في المعرض، الذي يستمر حتى 22 مارس، أكثر من 210 عارضين، يمثلون أكثر من 700 علامة تجارية محلية وعالمية، ليقدّموا منصة تجمع بين التسوّق والتراث الرمضاني والقيم الأسرية.

ويمتد المعرض على مساحة أكثر من 18 ألف متر مربع، مع عروض وتخفيضات تصل إلى 75%، ويشمل كل احتياجات الأسرة من الأزياء ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية والمواد الغذائية والمعدات الرياضية.