الأردنيون أكلوا 8 ملايين دجاجة في أول أسبوع من رمضان

كشفت مدير عام الاتحاد النوعي لمربي الدواجن في الأردن، إن السوق المحلي استهلك ثمانية ملايين دجاجة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وهو رقم قياسي غير مسبوق يعكس حجم الطلب المرتفع خلال هذه الفترة من كل عام.

ولفتت روان أبو عادي أن الشراء تركز خلال الأيام الثلاثة الأولى، وبدأ بالانخفاض من اليومين الرابع والخامس، مشيرة إلى أن توفر المعروض ساهم في تلبية حاجة المستهلك الأردني وأدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 25% عن الأسعار التي بيعت بها في بداية الشهر الفضيل.

وأكدت أبو عادي حسب صحف أردنية أن أسعار الدواجن في رمضان الحالي هي الأدنى منذ أعوام طويلة، معزية ذلك إلى عدة عوامل، أهمها الفوائض الإنتاجية، وتحسن الكفاءة، والحالة الصحية الجيدة بشكل عام في مزارع الدواجن، مما ساهم في رفد الأسواق بكميات كبيرة وبأوزان مرتفعة من طيور الدواجن المذبوحة. كما أضافت أن توفر دجاج النتافات كان كبيرًا هذا العام، وملحوظًا في الأماكن النائية والبعيدة، بأسعار معقولة ومعتدلة.