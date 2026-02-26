هل تعرف من هذه المطربة العربية ؟ دقق في الصورة ..كيف تَغيَّرت هكذا !

أثارت فنانة سورية حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور لها بدت فيها أكثر شباباً من عمرها الحقيقي البالغ 66 عاما.

وأطلت المطربة المعروفة التي تصدرت "الترند" بعد تداول الصور بشكل واسع - بوجه مشدود وبشرة لامعة وشفاه ممتلئة، مع إبراز واضح لمنطقة الذقن والفك، ما أثار إعجاب المتابعين ودهشتهم في الوقت نفسه.

بالمقابل، أشاد محبو الفنانة بجمالها، فيما اعتبر آخرون أنها صور معدلة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن آخرين رجحوا أنها لجأت إلى عملية تجميل جديدة، بينما رأى آخرون أن "الفلاتر" و"الفوتوشوب" وراء الإطلالة الشبابية للفنانة السورية ميادة الحناوي،

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها ميادة بمظهر شبابي، ففي يناير الماضي تألقت في إحدى المناسبات برفقة الإعلامية بوسي شلبي، وأطلت برشاقة لافتة بعد فقدان وزن ملحوظ.

وكانت ميادة قد حسمت الجدل حول ملامحها في تصريحات سابقة، مؤكدة: "أنا اليوم جميلة، وقبل عشرين عاماً كنت جميلة أيضاً.. لم أتغير كثيراً، ربما فقدت بعض الوزن، لكن الوجه هو نفسه".

كما شددت على أن من حق المرأة أن تعتني برشاقتها وجمالها بالطريقة التي تجعلها تشعر بالرضا والراحة النفسية.

يذكر أن آخر ظهور فني لميادة كان يوم 14 فبراير في حفل ضخم بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، بمناسبة عيد الحب.