السجن والغرامة و24 جلسة توعية لشاب أميركي قدّم رشفة كحول لطائر

حكمت محكمة في لوس أنجلوس على شاب أميركي بالسجن 45 يوماً ووضعه تحت المراقبة لمدة عام، بعد انتشار فيديو العام الماضي يظهره وهو يعطي جرعة من الكحول لطائر جارح صغير.

ودِين الشاب البالغ 25 عاما بتهمة معاملة حيوان معاملة قاسية وفرض عليه أيضاً 20 يوماً من الخدمة المجتمعية، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

كما قضت المحكمة أيضا بتغريمه 220 دولاراً، وإلزامه بحضور برنامج توعوي حول القسوة على الحيوانات يتألف من 24 جلسة. كما مُنع من حيازة أي حيوان لمدة خمس سنوات.

وكان الشاب قد نشر في يونيو 2025 مقطع فيديو على "يوتيوب" يظهره وهو يسكب جرعة من مشروب كحولي في منقار طائر صغير محمي في كاليفورنيا من نوع صقر كوبر.

ويحظر القانون الفيدرالي اصطياد هذا النوع من الطيور أو حيازتها أو بيعها.

كما تمنع التشريعات في كاليفورنيا أيضاً المساس أو الإضرار بها، بحسب وزارة الصيد والحياة البرّية.