إنجي المقدم: الناس حذروني من النزول للشارع بسبب الست موناليزا

أوضحت الفنانة إنجي المقدم، تفاصيل شخصية "علياء" التي تؤديها في مسلسل "الست موناليزا"، والتحديات التي واجهتها، مشيرة إلى أن علياء "امرأة توفرت فيها كل عناصر السوء، بسبب البيئة الصعبة التي نشأت فيها، واعتيادها الحصول على كل ما ترغب فيه".

وأشارت المقدم في تصريحات صحفية إلى أن تحول المستوى المادي للأسرة من الغنى إلى الفقر المدقع سبّب للشخصية "صدمة هائلة"، وعزز رغبتها في الحصول على النقود بأي ثمن، دون الاكتراث لمصير من حولها.

وعلقت المقدم على صدمة الجمهور بين شخصية "صوفيا" في مسلسل "ليالي أوجيني" وبين الشر الذي تقدمه في رمضان هذا العام، قائلة: "أعتقد أنها صدمة جيدة لأن الناس علقت على الأداء وأني أديت الدور بالشكل الجيد".

فيما يتعلق بحقيقة تعاطفها مع "علياء"، أوضحت المقدم أنها لا تحب إصدار أحكام على الشخصيات التي تؤديها، حتى تتمكن من رؤية الأمور من وجهة نظرها وتصدقها.

ولفتت المقدم إلى أن تقديمها لشخصية "علياء" يمثل تحديا كبيرا، في ظل رغبتها للخروج عن المألوف والمعتاد، وبحثها عن الأدوار المختلفة التي لم يشاهدها الجمهور فيها من قبل.

وذكرت المقدم أن البعض حذرها من نزول الشارع خلال تلك الفترة، معقبة: "ناس كثيرة تقول لي لا تنزلي الشارع الفترة هذه واستخبي.. لكن الحمد لله عندما أنزل الشارع أسمع كلاماً جيداً عن الأداء كممثلة".

وأكدت المقدم أنها لم تهتم بالظهور في سبع حلقات فقط، لأنها ركزت على تأثير الدور واختلافه عما قدمته في السابق، وليس على الكم.

وأشارت المقدم إلى أن المسلسل يقدم جزءا بسيطا مما يحدث في الواقع، الذي وصفته بأنه "أصعب من ذلك بكثير"، معربة عن سعادتها بانجذاب الجمهور للعمل وحرصهم على متابعته خلال شهر رمضان.