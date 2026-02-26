هل ستتذكرنا الكائنات الذكية في المستقبل وهل ستعرف أننا عشنا على ظهر هذا الكوكب ؟

بالرغم من أن البشرية استخرجت عدداً لا يُحصى من الأحافير من الأرض، آثار من تاريخ الأرض الممتد على مدار 4.5 مليار سنة، والتي تُعطي أدلة ساطعة وواضحةعلى كيف عاشت الأنواع القديمة من الكائنات الحية قبل وجودنا بوقت طويل. لكن السؤال الذي يطرحه العلماء هذه الأيام هو إذا انقرضنا نحن وظهرت بعدنا بملايين السنين كائنات ذكية أخرى، فهل ستعلم بوجودنا أصلاً؟ أو كيف كانت حضارتنا؟

ويقول آدم فرانك، أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة روتشستر بالولايات المتحدة الأمريكية: "لا يمكننا الاعتماد على أن علماء الحفريات في المستقبل سيعثروا على أحافيرنا".

ويوضح قائلا: "نسبة ضئيلة جداً من الحياة على الأرض تحولت إلى حفريات، خاصة إذا كانت حضارة ما لم تدم سوى فترة قصيرة من الناحية الجيولوجية".

وتشير ورقة بحثية نُشرت عام 2018، وشارك في تأليفها البروفيسور فرانك، إلى أنه على الرغم من وجود الديناصورات على الأرض لمدة 165 مليون عام، إلا أنه لم يُعثر حتى الآن إلا على عدد قليل نسبياً من الأحافير شبه الكاملة لتلك الديناصورات.

لذا، تشير الورقة البحثية إلى أنه ونظراً لأن جنسنا البشري لم يظهر إلا منذ حوالي 300 ألف عام (حتى الآن)، فقد لا نترك أثرا يُذكر في السجل الأحفوري على الإطلاق.