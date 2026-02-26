بسبب دوام الخامسة صباحاً .. يحصل على تعويض 13 ألف جنيه إسترليني

حصل دارين ويليامز، ساعي بريد من إيكلز في مانشستر الكبرى، على تعويض قدره 13 ألف جنيه إسترليني من البريد الملكي بعد منعه من بدء عمله في الساعة الخامسة صباحا، وهو الوقت الذي اعتاد عليه لعقود، والذي كان يساعده على التخفيف من القلق ورعاية زوجته المريضة.

وكان ويليامز في إجازة مرضية من نوفمبر 2022 إلى فبراير 2023، وعند عودته طُلب منه بدء العمل في وقت لاحق، بين الساعة 6:45 و7:30 صباحا أيام الثلاثاء، ضمن مسار توصيل مختلف. لكنه رفض هذا التغيير، مؤكداً أن بدء العمل في الوقت المعتاد كان ضرورياً لدعم صحته العقلية، بعد تشخيص إصابته بالتوحد ومشاكل الصحة العقلية في عام 2022.

وأوضح القاضي رودري ماكدونالد أن البريد الملكي لم يقم بإجراء "تعديلات معقولة" لمراعاة إعاقته، وهو ما يشكل شكلاً من أشكال التمييز ضد ذوي الإعاقة. ولفت القاضي إلى أن البريد كان بإمكانه مراجعة جولات التوصيل لتقليل وقت العمل الزائد، ما يسمح لويليامز بالبدء في الساعة السادسة صباحًا والعودة إلى المنزل مبكرا لرعاية زوجته، دون تأثير كبير على سير العمل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل " البريطانية.

وأكد القاضي أن البريد الملكي كان ملزما بالنظر في تعديل ساعات العمل لتخفيف الأثر النفسي على ويليامز. طوال حياته العملية، وبدأ ويليامز دوامه عند الخامسة صباحا، وهو ما ساعده على تجنب الحشود وتقليل قلقه اليومي.

وفي النهاية، قضت المحكمة بضرورة دفع البريد الملكي لتعويض ويليامز عن الأضرار النفسية التي لحقت به نتيجة منع بدء عمله في الوقت الذي اعتاد عليه، مؤكدين على أهمية مراعاة التعديلات المعقولة للموظفين ذوي الإعاقة لضمان بيئة عمل عادلة وداعمة.