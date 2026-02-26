السوريون أكثر الشعوب التي "ناسبت" الأتراك في 2025

تصدر السوريون المقيمون في تركيا، قائمة الأجانب الأكثر زواجاً من مواطنين أتراك خلال عام 2025 الماضي.

ووفق بيانات حديثة لهيئة الإحصاء التركية، شكّل الأزواج السوريون 20.9 بالمئة من الأجانب المتزوجين من سيدات تركيات خلال العام الماضي.

كذلك شكّلت الزوجات السوريات 13.8 بالمئة من إجمالي السيدات الأجانب المتزوجات من أزواج أتراك.

وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء أنه في العام الفائت شهدت تركيا زفاف 552 ألفا و237 شخصاً، فيما سجل طلاق 193 ألفا و793 زوجا وزوجة.

وفيما يتعلق بمتوسط سن الزواج، بلغ متوسطه بالعام 2025 نحو 28.5 عاما لدى الرجال و26 عاما لدى النساء.

ويقيم في تركيا مئات آلاف السوريين الذين فرّ معظمهم من الحرب في بلادهم، لكن أعداداً كبيرة منهم عادوا إلى بلدهم بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من عام 2024.

وكان وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي قد أعلن الأسبوع الماضي أن عدد السوريين الذين عادوا طوعًا إلى بلادهم بلغ 1,366,215 شخصًا حتى اليوم، مؤكدًا أن العائدين "أصبحوا سفراء قلوب وطننا".