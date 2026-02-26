في الشارع وسط الناس .. شاب مصري يطعن فتاة حتى الموت لأنها رفضت الزواج منه

شهدت محافظة القليوبية المصرية جريمة راحت ضحيتها فتاة عشرينية على يد شاب كانت قد رفضت الارتباط به، ما أثار حزناً وغضباً بين الأهالي.

وأفادت أسرة الضحية ( م ج ) لوسائل إعلام مصرية بأن المتهم تقدم لخطبة ابنتهم قبل فترة، لكنها أكدت رفضها الزواج بشكل عام في الوقت الحالي، وليس رفضاً لشخصه تحديداً. رغم ذلك، أصر الشاب على موقفه وتواصل مع عدد من أفراد الأسرة لمحاولة إتمام الخطوبة، لكن الفتاة تمسكت برفضها.

وأكدت الأسرة أن الرفض قوبل برسائل تهديد مباشرة من المتهم، توعد فيها الفتاة بالقتل، مما أثار مخاوفهم قبل أن تتحول التهديدات إلى جريمة فعلية.

وأوضحت الأسرة أن المتهم تواصل مع والدة الفتاة وطلب مقابلتها في المنزل، لكنها رفضت لعدم وجود الأب. وبعدها، حضر الشاب إلى المنزل مدعياً أن الأسرة وعدته بالزواج من الفتاة ثم تراجعت، وهو ما نفته الأسرة جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنه لم يتم أي اتفاق أو وعد من هذا النوع، وأنه لم يجلس مع الفتاة أو يتحدث إليها بشكل مباشر.

ووقعت الجريمة عقب مغادرة ميرنا منزل شقيقتها الكبرى، حيث كانت تقضي سهرة عائلية وبعد انتهائها قررت النزول بمفردها للعودة إلى منزلها استعداداً لعملها صباحاً، إذ كانت تعمل في مجال خدمة العملاء بأحد المطاعم.

وأسرعت الفتاة ميرنا في النزول قبل باقي أفراد أسرتها بحوالي 5 دقائق فقط، وبعدها نزلوا هم وفوجئوا بتجمع كبير وزحام. وحاولت والدة الفتاة الدخول للزحام، وفوجئت بميرنا ملقاة على الأرض غارقة في دمها. وتم نقلها إلى المستشفى لكنها سرعان ما فارقت الحياة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من غرفة النجدة يفيد بمقتل الفتاة طعناً. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم.

وسيشيع أهالي مدينة الخصوص جثمان ميرنا إلى مكان دفنها عقب انتهاء الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن، وسط حالة من الحزن والانهيار بين أفراد أسرتها وأقاربها.