وفاة طفل أجبرته زوجة والده على شرب الماء المغلي

أعلنت السلطات الإندونيسية عن تحديد اسم مشتبه به في قضية وفاة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، بعد أن زعم الصبي أنه أُجبر على شرب الماء المغلي، في حادثة أثارت صدمة واسعة في مدينة سوكابومي جنوب غرب إندونيسيا.

وأفادت صحيفة جاكرتا بوست، بأن الطفل، الذي عرف باسم نيزان شافي، توفي يوم الخميس 19 فبراير الجاري.

وقال قائد شرطة سوكابومي، كبير مساعدي المفوض ساميان، إن التحقيقات الأولية كشفت عن أدلة على "العنف الجسدي والنفسي المزعوم" الذي تعرض له الطفل.

ووفقًا لتصريحات نيزان للشرطة، فقد أجبرت زوجة الأب الطفل على شرب الماء المغلي؛ ما أدى إلى إصابات بالغة في جسده.

وأظهر تشريح الجثة حروقًا واسعة النطاق، إلى جانب إصابات دائمة على الشفتين والأنف، كما تضررت الأعضاء الداخلية للطفل نتيجة تعرضه للماء الساخن، إضافة إلى عدة إصابات ناجمة عن صدمات قوية في وجهه.

