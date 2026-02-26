كيف تتصرف عند مواجهة قلّة الاحترام؟

مرّ كل منا بلحظة شعر فيها بالإهانة أو الغضب بسبب كلمة جارحة أو تصرّف غير محترم، سواء في العمل أو الاجتماعات أو حتى في حياتنا اليومية. في تلك اللحظة، يصعب أحياناً إيجاد الرد المناسب، وقد تمر دقائق أو ساعات قبل أن تتضح الكلمات التي كان يجب قولها، تاركة شعوراً بالارتباك أو الندم.

لكن خبراء التواصل يؤكدون أن هذه اللحظات لا يجب أن تُترك للارتجال العاطفي. يقدم مايكل تشاد هوبنر تقنيات عملية تجعل ردودك محسوبة، واثقة، واحترافية، بحيث تتمكن من مواجهة المواقف المحرجة أو التصرفات الجارحة بثقة وهدوء، مع الحفاظ على احترام نفسك ومهنيتك.

1. تدرب كما يفعل الرياضيون

يشبه هوبنر التدريب على التعامل مع المواقف المحرجة ما يفعله لاعبو الوسط في كرة القدم الأميركية، حيث يمارسون ما يُعرف بـ«الرميات من خارج المنصة» لتطوير مهاراتهم في إيصال الكرة بدقة من أي زاوية. يمكن للمتحدثين أن يتبنوا نفس النهج لتقوية ردودهم في المواقف الصعبة.

يقول هوبنر: «أقدم تمريناً لطلابي لمساعدتهم على التحدث بهدوء ووعي، خاصة عندما يواجهون شخصاً جارحاً أو غير محترم. تهدف هذه الخطوات إلى بناء ذاكرة عضلية لوضعية جسد واثقة ومنتصبة، لتشعر براحة أكبر في المواقف غير المتوقعة».

ويشرح: «تخيّل رأسك كبالون هيليوم وقدميك كجذور شجرة متينة، ثم دع البالون يرتفع والجذور تتعمق. مارس هذا التمرين 5 دقائق يومياً. بعد ذلك، أضف التحدث، واستلهم من التدريب الرياضي باستخدام كرة».

كما يضيف: «قف على مسافة قريبة من الحائط، حافظ على استقامة ظهرك، ثم ارمِ الكرة والتقطها بعد ارتدادها. دع عدم القدرة على التنبؤ بسرعة الكرة وزاويتها يذكّرك بالاستعداد لأي طارئ. استمر في رمي الكرة والتحدث بسرعة مدروسة وبصوت واضح، مع فترات توقف مناسبة».

2. توقف واستجمع أفكارك

بعد تمرين الثقة، يأتي دور ما يسميه هوبنر «عبارات الشفافية»، وهي عبارات قصيرة وسهلة التذكر تساعدك على الاستعداد الذهني عند مواجهة مفاجآت أو تصريحات جارحة، بحيث لا تشعر بالضغط للرد الفوري بما قد تندم عليه لاحقاً.

من الأمثلة على هذه العبارات:

- «أحتاج إلى بعض الوقت لاستيعاب ما قلته للتو».

- «لقد فاجأني تعليقك حقاً، عليّ التفكير في الأمر».

- «أنا متفاجئ من ذلك، سأفكر فيه قليلاً».

اختَر العبارات التي تشعر بالراحة عند قولها، ثم اختبرها عملياً من خلال التمرين الأول مع الكرة: أثناء التقاط الكرة، حافظ على استقامة ظهرك وثقتك بنفسك، وخذ الوقت الكافي للتفكير في ردك.

3. استعد ثقتك بنفسك وركز على الموضوع

عندما يوجه إليك أحدهم تصرفاً أو كلاماً جارحاً، من الطبيعي أن تشعر بالرغبة في الرد بالمثل. لكن الرد العاطفي لا يساعد في السيطرة على الموقف. بعد استخدام عبارات الشفافية، حاول إعادة النقاش إلى صلب الموضوع بطريقة عملية.

يمكنك استخدام مصطلحات جاهزة للتركيز على العمل، مثل:

- «إذا عدنا إلى الخطة التي وضعناها».

- «فقط للتذكير بالبروتوكول الذي نتبعه».

- «دعونا نعود خطوة إلى الوراء ونلقي نظرة على العملية التي أوصلتنا إلى هنا».

يوضح هوبنر: «عندما يستخدم أحدهم إهانة شخصية ضدك لفرض سيطرته، يكون قد قرر اللجوء إلى الترهيب لتحقيق غايته. لكن إذا قمت بإعادة توجيه النقاش باستخدام عبارات تركز على العمل، يمكنك إعادة تأكيد مكانتك، وإظهار قدرتك على المساهمة، وكشف نهجهم بشكل لائق باعتباره غير مناسب وغير فعال».

بهذه الطريقة، يمكنك مواجهة المواقف المحرجة أو التصرفات الجارحة بثقة وهدوء، مع الحفاظ على احترام نفسك ومهنيتك، وتجنّب الشعور بالندم لاحقاً على ردودك.