بعد عامين.. نقابة المهن الموسيقية في مصر تكشف هوية "توو ليت"

بعد طول ترقب وتكهنات، كشف وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر الفنان حلمي عبد الباقي، عن هوية المغني المقنع الشهير "توو ليت".

وقال عبد الباقي خلال برنامج تلفزيوني مساء أمس، إن "توو ليت" هو مغني الراب محمد خفاجي، موضحاً أنه يجب على النقابة أن تراه قبل أن تعطيه بطاقة الانضمام. وقال:" النقابة لازم تشوفه عشان تعطيه الكارنيه، فلما جه وكشف عن حقيقته كان لذيذ.. وهو خفاجي".

يذكر أن "تولييت" مغني اشتهر بارتدائه قناعاً أثناء الغناء، وتأثره بالنجم عمرو دياب في ألحان أغنياته وملابسه.

كما ظهر هذا التأثر جلياً في كليب أغنيته "حبيبي ليه"، التي ظهر فيها مرتدياً ملابس شبيهة بملابس "الهضبة" في فيلم "آيس كريم في جليم"، ومستخدماً نفس الدراجة الهوائية ذات الصندوق الأحمر التي استخدمت في الفيلم.

وكان آلاف المصريين تساءلوا على مدار عامين عن شخصية "تولييت" الحقيقية، وإن كان نجل المطرب عمرو دياب أو أحد مغني الراب المعروفين، أم مجرد مطرب شاب جديد استخدم هذه الحيلة للفت الانتباه.