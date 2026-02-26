«قايلة جوازات دبي» رسائل وطنية بلغة المجتمع على إذاعة «الأولى»

للموسم الرابع على التوالي، تواصل إذاعة «الأولى»، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تقديم برنامج «قايلة جوازات دبي»، في تجربة إذاعية رسّخت حضورها منصةً تفاعليةً تجمع بين المعرفة، والحوار المؤسسي، والتواصل المجتمعي. ويُبث البرنامج يومياً طوال شهر رمضان المبارك من الساعة الثانية ظهراً حتى الرابعة عصراً، من تقديم الإعلامي سالم محمد.

ويأتي البرنامج هذا العام بمضمون متجدد يعكس تطور التجربة، حيث يستضيف نخبة من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، لعرض أدوارهم في خدمة المجتمع، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة في تطوير الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات، ضمن حوارات مباشرة تضع المستمع في قلب المشهد الحكومي.

ويركّز «قايلة جوازات دبي» على محاور رئيسة، تشمل التميّز الحكومي، وتطوير الخدمات، والتحول الرقمي، إلى جانب إبراز نماذج التعاون القائم بين الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي وشركائها من الجهات الحكومية، في إطار منظومة تكاملية، تعكس البعد المجتمعي للعمل الحكومي، وتسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة أفراد المجتمع.

ولا يكتفي البرنامج بعرض الجهود المؤسسية، بل يمنح المجتمع مساحة فاعلة في الحوار، من خلال تأكيد دور الأفراد في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع، وتحفيز المواطنين والمقيمين على التفاعل مع المبادرات المجتمعية والمشاركة فيها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز روح المسؤولية المشتركة.

واستضاف البرنامج ضمن حلقاته مدير عام بلدية دبي، مروان بن غليطة، الذي أكّد أن العمل البلدي يقوم على منظومة متكاملة تجمع مختلف الجهات المعنية، بهدف توفير المسكن المناسب، والارتقاء بجودة الحياة، انطلاقاً من رؤية تضع الإنسان في صميم السياسات والخدمات.

كما حلّت مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بوحميد، ضيفاً على البرنامج، حيث أكّدت في حديثها أن الهيئة تواصل تنفيذ برامج ومبادرات مجتمعية تهدف إلى دعم الأسرة، وتعزيز التماسك المجتمعي، وتقديم خدمات اجتماعية تسهم في تحسين جودة الحياة، ضمن إطار من التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية، وأشارت إلى أن هذه الجهود انعكست في تحقيق نتائج إيجابية، من بينها وصول نسبة رضا المتعاملين إلى 95%، إضافة إلى حصول الهيئة على 11 جائزة محلية ودولية.

دور محوري

يؤكد برنامج «قايلة جوازات دبي»، من خلال طرحه ومضامينه، الدور المحوري للإعلام في نقل الرسائل الحكومية، وتعزيز الشفافية، وبناء جسور التواصل بين المؤسسات والجمهور، بما يسهم في دعم العمل الحكومي المشترك، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جوائز قيّمة

يقدّم البرنامج جوائز نقدية يومية قيّمة، إضافة إلى جائزة أسبوعية يتم السحب عليها في حلقة يوم الخميس، فضلاً عن السحب على سيارة في ختام شهر رمضان المبارك، في تجربة تفاعلية تضيف بُعداً جماهيرياً مميّزاً، وتكرّس حضور البرنامج كإحدى أبرز المحطات الرمضانية على أثير إذاعة «الأولى».