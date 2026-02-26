«فرجان دبي» في رمضان.. فعاليات تُعزّز التلاحم المجتمعي والموروث الشعبي

تماشياً مع حملة «رمضان في دبي»، التي تأتي في إطار موسم الوُلفة، أعلنت مؤسسة فرجان دبي تنظيم سلسلة من الفعاليات المجتمعية والتراثية خلال شهر رمضان المبارك، في إطار حرصها على تعزيز الروابط بين أبناء الأحياء السكنية في دبي، وإحياء العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية.

وتتوزع الفعاليات على ثلاثة محاور رئيسة تجمع بين القِيَم الاجتماعية والموروث الشعبي والعمل الخيري، بما يعكس روح الشهر الفضيل، ويُجسّد مفاهيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

إحياء الموروث الشعبي

وأكّدت مديرة «فرجان دبي»، علياء الشملان، أن فعاليات شهر رمضان تأتي في إطار حرص المؤسسة على تعزيز الروابط المجتمعية بين أبناء الأحياء السكنية، وترسيخ قِيَم التعاون والتكافل التي يتميّز بها مجتمع دبي.

وأضافت أن المبادرات الرمضانية تسهم في إحياء الموروث الشعبي الإماراتي، وتعريف الأجيال الجديدة بعادات الآباء والأجداد، لاسيما من خلال فعاليات مثل «اليفنة» وهو إفطار جماعي لأهل الفريج تنظّمه وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع فرجان دبي، و«بوطبيلة» و«تاجر الفريج الصغير»، التي تجمع بين التراث وروح المبادرة والإبداع.

وقالت: «يُمثّل شهر رمضان فرصة متجددة لتعزيز معاني الخير والكرم والتراحم، ونحن في فرجان دبي نحرص على أن تكون فعالياتنا انعكاساً حقيقياً لهذه القِيَم، وأن تُسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتواصلاً، يحتفي بهويته ويعتز بإرثه الثقافي».

إفطار أهل الفريج

وفي هذا السياق تنظّم وزارة تمكين المجتمع، بالتعاون مع «فرجان دبي» في الثالث من مارس المقبل إفطار «اليفنة» في حوي ند الشبا، وهي مبادرة مجتمعية أطلقتها الوزارة بهدف إحياء لغة الفريج وتعزيز روح الألفة من خلال الإفطار الجماعي في مختلف إمارات الدولة.

وتُعدّ «اليفنة» كلمة إماراتية أصيلة تعبّر عن الوعاء الذي يجتمع حوله الناس لتقاسم الطعام، وتستحضر في معناها قِيَم الترابط والتكافل بين الجيران وأهل الحي، حيث تأتي المبادرة إحياءً لهذا المفهوم، بوصفه مساحة لقاء تجمع الأسر وأبناء الفريج.

«تاجر الفريج الصغير»

وتنظّم «فرجان دبي» بالتعاون مع بلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة، فعالية «تاجر الفريج الصغير»، يومَي 27 و28 فبراير الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى دعم المواهب الناشئة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الأطفال، وتشهد الفعالية، التي ستقام في حوي ند الشبا، مشاركة 30 مشروعاً متنوعاً، حيث تهدف مبادرة «تاجر الفريج الصغير» إلى تنمية المهارات الريادية لدى النشء، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإتاحة منصة عملية لهم لخوض تجربة البيع والتسويق في بيئة داعمة ومحفزة.

شخصية تراثية

في إطار إحياء الموروث الشعبي تنظم «فرجان دبي»، بالتعاون مع شرطة دبي، مبادرة «بوطبيلة»، يومَي الخامس والثامن من مارس المقبل، في البرشاء جنوب والورقاء على التوالي، حيث تُعيد تلك الشخصية التراثية إلى أحياء دبي خلال شهر رمضان، بهدف تعزيز التواصل الاجتماعي، وتعريف الأجيال الجديدة بالعادات الإماراتية المرتبطة بالشهر الفضيل.

وينطلق «بوطبيلة» في جولة تراثية بين أحياء الفريج، مستحضراً أجواء الماضي، حيث كان يجوب الأحياء لإيقاظ الأهالي وقت السحور، مردداً العبارات والأهازيج الشعبية التي ارتبطت بذاكرة المجتمع الإماراتي.

حملة خيرنا لأهلنا

تطلق «فرجان دبي» حملة «خيرنا لأهلنا» بالتعاون مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، والتي تستهدف فك كرب المتعثرين مالياً، بما يُعزّز قِيَم التكافل المجتمعي، ويترجم معاني العطاء التي يُجسّدها شهر رمضان المبارك.