جزيئات البلاستيك تصل إلى ​البروستاتا

كشفت دراسة محدودة ​أن جزيئات البلاستيك تشق طريقها إلى ‌غدد ​البروستاتا، بعد العثور على أجزاء من البلاستيك في تسعة من كل 10 مصابين بسرطان البروستاتا، وتوصلت الدراسة إلى أن الجزيئات تكون بمستويات أعلى داخل الأورام مقارنة بالأنسجة السليمة المجاورة.

ووجد الأطباء أن عينات الأورام تحتوي على كمية بلاستيك أكثر بنحو ‌2.5 مثل في المتوسط من الموجودة في عينات أنسجة البروستاتا السليمة.

ووفقاً ‌لبيانات، كان هناك ​نحو 40 ‌ميكروغراماً من ​البلاستيك لكل غرام من أنسجة الأورام مقابل 16 ميكروغراماً لكل غرام في أنسجة البروستاتا السليمة.

وقالت المسؤولة عن إعداد الدراسة، الدكتورة ​ستايسي لوب، من كلية غروسمان للطب في جامعة نيويورك، لا توجد أدلة مباشرة تربط جزيئات البلاستيك الدقيقة بسرطان البروستاتا رغم إشارة بيانات أولية إلى وجود صلة بينها وبين حالات صحية أخرى، مثل أمراض القلب والخرف.وأضافت: «تقدم دراستنا التجريبية ​دليلاً مهماً على أن التعرّض لجزيئات البلاستيك الدقيقة قد يكون عامل خطر يؤدي إلى الإصابة بسرطان البروستاتا».