«صورة عائلية» تحتفي بـ «عام الأسرة»

أطلقت هيئة الإعلام الإبداعي مبادرة «صورة عائلية» التي تستمر فعالياتها على مدار 2026 «عام الأسرة» في دولة الإمارات.

وبالتعاون مع مجالس أبوظبي، تأتي الفعالية الأولى من خلال مسابقة «صورة عائلية» تحت شعار «أسر متماسكة مجتمع أقوى»، وهي مسابقة مجتمعية للتصوير الفوتوغرافي تدعو العائلات في مختلف أنحاء دولة الإمارات إلى توثيق لحظات أصيلة تعبّر عن القِيَم المشتركة وروح الترابط الأسري خلال أنماط الحياة اليومية في دولة الإمارات.

وسيتم تكريم الأعمال المختارة بجوائز نقدية، وعرضها خلال احتفالات عيد الاتحاد 2026 ضمن معرض فني يضم الصور الفائزة إلى جانب أبرز الصور التي التقطت خلال المسابقة وفي إطار مبادرة «صورة عائلية».

وإضافة إلى المسابقة تتضمن مبادرة «صورة عائلية» فعاليات أخرى، تعكس مجتمعةً استمرارية الإبداع الإعلامي بين الأجيال المتعاقبة، واستدامة المسارات المهنية في قطاع الصناعات الإبداعية، وتعزيز مهارات السرد القصصي الذي يحفظ ويصون التراث الثقافي لدولة الإمارات.

وتستند مبادرة «صورة عائلية» على الإيمان الراسخ بأن خلف كل مبدع ناجح منظومة دعم قوية، سواء في المنزل أو مكان العمل، ومن هذا المنطلق تواصل الهيئة جهودها لتمكين الأفراد وأسرهم عبر برامج ومسارات مهنية ومبادرات تحقق الأثر الإيجابي المستدام.

وقالت مدير إدارة المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي، عائشة الجنيبي: «تحتفي مبادرة (صورة عائلية) بالمواهب التي تقود منظومة الإعلام الإبداعي في أبوظبي، وتُسلّط الضوء على أهمية الدعم لضمان الازدهار. ففي الوقت الذي تُسلّط فيه المبادرة الضوء على الأفراد الذين يُشكّلون ملامح قطاع الإعلام الإبداعي، فهي أيضاً تحتفي وتثمّن قيمة الدعم الأسري الذي يُمثّل محرك الاستمرارية في مواصلة الإبداع».