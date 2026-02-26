فتح باب النشر في مجلة الشارقة للدراسات الأثرية

أعلنت هيئة الشارقة للآثار فتح باب التقديم والتسجيل للنشر في مجلة الشارقة للدراسات الأثرية.

وتستند المجلة في مسيرتها العلمية إلى هيئة استشارية تضم نخبة من أبرز العلماء والخبراء الدوليين في الآثار والتراث، تتقدمهم الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، ومجموعة من الشخصيات الأكاديمية البارزة من المنطقة والعالم.

وأكّد مدير عام الهيئة، عيسى يوسف، أن فتح باب التقديم للنشر في المجلة يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير نافذة علمية موثوقة تحتضن الأبحاث المتخصصة، وتسهم في تطوير الدراسات الأثرية وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.