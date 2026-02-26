«بوطبيلة» يدق طبول الأصالة

على وقع الدقات المحبوبة، وأصوات الدعوات والأمنيات الطيبة والأهازيج التراثية، عاد «بوطبيلة» ليوقظ النائمين، ويدعوهم إلى تناول سحورهم قبل أن يدركهم أذان الفجر، استعداداً لصيام يوم جديد من أيام الشهر الفضيل، الذي يمر سريعاً، مثل ضيف خفيف.. وهنا في الصورة فرقة تحيي تقليداً راسخاً، ضمن فعاليات «رمضان في دبي»، التي تعرّف ضيوفها بهذه العادة الأصيلة في الساحات والمراكز التجارية، لتضيء أمسيات الشهر الكريم، ولتظل دقة السعادة هذه حاضرة أمام كل الأجيال مهما مرت الأيام.