ما سبب النعاس بعد تناول الطعام؟

أفادت أخصائية أمراض الباطنية الدكتورة أولغا سيفايفا، أن النعاس بعد تناول الطعام ناتج عن ارتفاع مفاجئ في مستوى الغلوكوز والأنسولين في الدم.

وتشير إلى أن الشعور بالنعاس بعد الغداء أمر طبيعي من الناحية الفسيولوجية، ولكنه قد يشير في بعض الحالات إلى خلل في عملية التمثيل الغذائي.

ووفقا لها، تعود الرغبة في الراحة بعد تناول الطعام إلى توجيه الجسم لموارده نحو الهضم وإنتاج الأنسولين بنشاط. مشيرة أن الدم يتدفق إلى المعدة والأمعاء في هذا الوقت، ما يقلل من إمداد الدماغ بالأكسجين ويسبب شعورا طفيفا بالخمول. كما أن الكربوهيدرات سريعة الهضم تسبب النعاس بشكل خاص، لأنها تؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى الغلوكوز وإفراز الأنسولين. علاوة على ذلك، ينخفض ​​إنتاج هرمون الأوركسين المسؤول عن الطاقة بعد تناول الطعام، وهو ما يظهر بوضوح لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين وقصور الغدة الدرقية.

وتنصح الطبيبة لتجاوز هذه الحالة، بتقليل حجم الحصص الغذائية، واستبدال الكربوهيدرات سريعة الامتصاص بالكربوهيدرات المعقدة، وإضافة البروتين والألياف إلى النظام الغذائي لإبطاء امتصاص السكر. وفي حال استمرار الشعور بالنعاس، يجب إجراء فحص لمستوى الأنسولين. كما أن المشي لفترات قصيرة بعد تناول الطعام مفيد أيضا، حيث يمكن أن تساعد 5- 10 دقائق في الهواء الطلق على تنشيط الجسم.