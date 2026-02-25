حادثة مأساوية تهز إيطاليا.. أب يقتل طفلته الرضيعة ويخنقها دون أن يشعر

ذكرت صحيفة "كورييري روما" الإيطالية أن أبا انقلب عن طريق الخطأ خلال النوم على جسد طفلته الرضيعة (10 أشهر) وسد عنها منفذ الهواء، مشيرة إلى أن الحادث المأساوي وقع في بلدية ريتي.

واتصل الرجل على الفور بخدمات الطوارئ، وبعد ذلك وصل المسعفون إلى المكان، وقاموا بتنظيم نقل الطفلة في حالة حرجة إلى مستشفى جيميلي في روما، حيث وصلت صباح يوم الأحد الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الأطباء كافحوا لمدة ثلاثة أيام لإنقاذ حياة الضحية، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذها - فقد أدى توقف القلب لفترة طويلة إلى تلف دماغي لا رجعة فيه.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الأب سيواجه اتهامات جنائية على خلفية الحادث.