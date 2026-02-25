صحيفة: ابنة كيم جونغ أون البالغة من العمر 13 عاما تتولى قيادة القوات النووية

زعمت صحيفة "تشوسون ديلي" الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر استخباراتية بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عين ابنته كيم جو-آي البالغة من العمر 13 عاما على رأس قيادة القوات النووية.

وقالت الصحيفة: "وفقا لمصادر حكومية رفيعة مطلعة على الوضع، تلقت وكالات الاستخبارات أيضا معلومات تفيد بأن ابنة كيم جونغ أون قد تولت منصب -المدير العام للمنظومات الصاروخية".

ونوهت الصحيفة بأن هذه الفتاة البالغة من العمر 13 عاما فقط، "أخذت تُصدر بالفعل أوامر بشأن الأسلحة الاستراتيجية لبلادها".

وتابعت الصحيفة القول: "يواصل كيم جونغ أون اصطحاب ابنته إلى مواقع التجارب النووية والصاروخية. وفي هذا الصدد، وبحسب المعلومات الاستخباراتية، فقد عيّنها في منصب "المدير العام لشعبة الصواريخ" لضمان سيطرته على الجيش. تتلقى ابنة كيم بالفعل تقارير من الجنرالات وتصدر الأوامر".

ونوهت الصحيفة بأنه بالتوازي مع الأنباء عن تغييرات في القيادة بكوريا الشمالية، تشهد هذه الدولة انعقاد أهم فعالية سياسية فيها منذ سنوات. ففي يوم الاثنين، عُقدت جلسة عامة للمؤتمر الحزبي، والذي بدأ في 19 فبراير، في بيونغ يانغ ولا يزال مستمرا. ويهدف المؤتمر إلى تقييم تطورات البلاد منذ مؤتمر عام 2021، ووضع أهداف جديدة للسنوات الخمس القادمة.