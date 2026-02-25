ما هو "قانون دليلة" الذي طالب ترامب الكونغرس بإقراره سريعاً؟

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرس، الأربعاء، بالإسراع في إقرار تشريع جديد أطلق عليه اسم "قانون دليلة"، في إطار حملته ضد الهجرة غير الشرعية.

ويستند القانون إلى حادث مأساوي تعرضت له الطفلة الأمريكية دليلة كولمان (7 سنوات)، التي أصيبت بجروح بالغة في حادث سير تسبب فيه سائق غير قانوني يقود شاحنة ثقيلة في يونيو 2024 بولاية كاليفورنيا.

وينص القانون على منع الولايات من منح رخص قيادة تجارية للمهاجرين غير الشرعيين، بهدف الحد من الحوادث المماثلة وحماية المواطنين، حسبما أكّد ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد، بحضور الطفلة ووالدها.

وقال البيت الأبيض إن الهدف من التشريع هو تعزيز سلامة الطرق ومنع تكرار الحوادث الناتجة عن سائقين غير قانونيين، مؤكداً أن قصة دليلة كانت السبب الرئيس لإطلاق هذا القانون.