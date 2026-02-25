"واتساب" يختبر ميزة لتعزيز أمان الحساب

يعمل تطبيق "واتساب"، خلال الفترة الحالية، على اختبار ميزة جديدة تتيح إضافة كلمة مرور اختيارية لحماية الحساب، وذلك ضمن تحديث تجريبي على نظام التشغيل "أندرويد".

وبحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تتبع تحديثات التطبيق، فإن الإصدار التجريبي من واتساب لنظام "أندرويد" يتضمن ميزة تسمح للمستخدمين بتعيين كلمة مرور إضافية مطلوبة بعد إدخال رمز التحقق المكون من 6 أرقام عند تسجيل الدخول إلى حساب "واتساب" على جهاز جديد.

وأوضح الموقع أن الهدف من ميزة كلمة المرور في "واتساب" هو تعزيز أمان الحسابات، إذ حتى في حال تمكن شخص غير مصرح له من الحصول على رمز التحقق عبر رسالة نصية، فلن يتمكن من تسجيل الدخول دون إدخال كلمة المرور الإضافية التي يحددها المستخدم.

وأشار إلى أن كلمة المرور ستكون عبارة عن مزيج من الأحرف والأرقام، ويتراوح طولها بين 6 و20 خانة، على أن تتضمن حرفًا واحدًا ورقمًا واحدًا على الأقل، كما سيعرض التطبيق مؤشرًا لقوة كلمة المرور لمساعدة المستخدمين على اختيار كلمة مرور أكثر أمانًا.

ولفت إلى أن ميزة كلمة المرور في "واتساب" اختيارية بالكامل، ويمكن تفعيلها أو تعديلها أو حذفها في أي وقت من داخل إعدادات التطبيق، مشيرًا إلى أنه في حال تفعيلها، سيطلب من المستخدم إدخال كلمة المرور بعد إدخال رمز التحقق الأساسي عند تسجيل الدخول إلى الحساب.

ونوه بأن الميزة لا تزال قيد التطوير في النسخة التجريبية من تحديث "واتساب"، ولم يتم الإعلان عن موعد طرحها رسميًا لجميع المستخدمين.