دقيقتان من الضحك تعادلان المشي 20 دقيقة

كشفت دراسة صادرة عن مركز جامعة ميريلاند الطبي أن الضحك لمدة دقيقتين فقط يمكن أن يحقق فوائد ملموسة لصحة القلب تماثل، إلى حد كبير، تلك الناتجة عن المشي لمدة 20 دقيقة.

وأوضحت الدراسة أن الضحك يؤدي إلى توسّع مؤقت في الأوعية الدموية، مما يسهم في زيادة تدفق الدم وتحسين الدورة الدموية في مختلف أنحاء الجسم. ويساعد هذا التوسّع على إيصال كميات أكبر من الأكسجين والعناصر الحيوية إلى الأنسجة، في تأثير يشبه ما يحدث أثناء ممارسة التمارين الهوائية الخفيفة.

وبيّنت النتائج أن هذا التحسّن المؤقت في وظيفة الأوعية الدموية يلعب دورًا مهمًا في تعزيز كفاءة الجهاز القلبي الوعائي، لا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من نمط حياة قليل الحركة أو ضغوط يومية مرتفعة.

كما أشارت الدراسة إلى أن الضحك يسهم في خفض مستويات هرمونات التوتر، وعلى رأسها الكورتيزول، التي يُعرف عنها أنها تشكّل عبئًا إضافيًا على القلب والأوعية الدموية عند استمرار ارتفاعها لفترات طويلة، مما يجعل تقليلها عاملًا أساسيًا في الوقاية من أمراض القلب المزمنة.

وأكد الباحثون أن الضحك العفوي والصادق يعمل بطريقة طبيعية كأنه «تمرين مصغّر للقلب»، إذ ينشّط الدورة الدموية، ويخفف التوتر العصبي، ويحسّن المزاج العام، من دون الحاجة إلى معدات رياضية أو مجهود بدني كبير.

وتسلّط هذه النتائج الضوء على أهمية الصحة النفسية والانفعالية بوصفها جزءًا لا يتجزأ من الوقاية القلبية، كما تدعم التوجهات الطبية الحديثة، التي تربط بين الحالة النفسية الجيدة وصحة القلب، معتبرة الضحك وسيلة بسيطة، مجانية، ومتاحة للجميع لتعزيز جودة الحياة.