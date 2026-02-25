فتاة تستخدم "شات جي بي تي" لقتل رجلين

أوقفت الشرطة الكورية الجنوبية فتاة تبلغ من العمر 21 عاما، بتهمة قتل رجلين بطريقة غريبة ومدروسة، بعد أن اعتمدت على تطبيق "شات جي بي تي " لتوجيه جرائمها، في واقعة هزت الرأي العام المحلي.

وقالت السلطات إن الضحية الأولى استُدرج إلى فندق صغير في العاصمة سيئول، حيث خدر بمزيج قاتل من حبوب منومة وكحول، ما أدى إلى وفاته. وقبل أسابيع، كررت الشابة الأسلوب نفسه مع ضحية ثانية في فندق آخر. وتكشف التحقيقات عن محاولة قتل سابقة تعود إلى ديسمبر 2025.

الأمر الأكثر صدمة هو أن الفتاة استعانت بتطبيق "شات جي بي تي" لمعرفة الجرعات القاتلة من الأدوية، وسجلت أسئلة حول كيفية خلط الأدوية مع الكحول بطريقة قد تؤدي إلى الموت، وفقا لتقارير الشرطة. وبعد الحادثة الأولى، زادت الشابة الجرعات بشكل كبير باستخدام أدوية قوية .

وأكد المحققون أن الفتاة كانت على دراية تامة بخطورة تصرفاتها، مما دفعهم لرفع التهمة إلى القتل العمد.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كان هناك ضحايا آخرون، حيث ستخضع المتهمة لتقييم نفسي شامل قبل محاكمتها، في محاولة لفهم دوافع واحدة من أكثر الجرائم غرابة في كوريا الجنوبية.