أم تحوّل قبعة رضيعها لمشروع يدر 90 ألف دولار شهرياً

نجحت سيدة أمريكية تدعى جوليا هولدن في تحويل تجربة شخصية مع طفلها حديث الولادة إلى مشروع تجاري مربح يدر عليها عشرات الآلاف من الدولارات شهرياً، وذلك بعد أن صممت قبعة مبتكرة تساعد الأطفال على النوم بسهولة، في مشروع بدأته من منزلها.

وبدأت الفكرة في فبراير 2024، عندما لاحظت هولدن وزوجها أن طفلهما كان ينام بسرعة أكبر عند تغطية عينيه بلطف بقطعة قماش، وبصفتها أماً جديدة تبحث عن حلول عملية، حاولت العثور على منتج مشابه في الأسواق لكنها لم تجد ما يناسبها، ما دفعها للتفكير في تصميم المنتج بنفسها وتحويله إلى مشروع تجاري.

وأطلقت هولدن مشروعها تحت اسم "القبعة النائمة" وهو عبارة عن قبعة للأطفال مزودة بغطاء مريح للعينين، وخلال عام واحد، استثمرت نحو 16 ألف دولار لتطوير مشروعها.

ومنذ يونيو 2025، بدأ المشروع يحقق نمواً ملحوظاً، حيث سجل إيرادات شهرية وصلت إلى أكثر من 90 ألف دولار في ديسمبر(كانون الأول) وفق معلومات نشرتها شبكة سي إن بي سي.